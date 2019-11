El claro mensaje de Esteban Paredes a la ANFP: "En mi caso, no quiero que se renaude el fútbol, primero está el país"

Esteban Paredes, histórico delantero de Colo Colo, compartió con la prensa después de su práctica en el Estadio Monumental y rechazó la posible reprogramación del Campeonato Nacional para este fin de semana, asegurando que aún no están las condiciones para el retorno del fútbol profesional.

“En mi caso, no quiero que se reanude el fútbol. Por ahí el Gobierno y a lo mejor la ANFP quiere retomar el fútbol para calmar un poco a la gente, pero no estamos de acuerdo en ese sentido. Es complejo el tema, no sabemos lo que va a suceder. Primero está nuestro país y el pueblo que necesita, así que no sé cuándo se va a retomar“, indicó el delantero.

Además, Paredes aseguró que es una decisión en la que coinciden otros jugadores del Cacique: “Conversamos acá y creemos que el fútbol está en segundo plano. Estamos luchando por cosas mayores, tenemos que arreglarnos como país primero. Tener claridad del Gobierno para que le de tranquilidad a la gente, que lo necesita”.

Ante ello, el “Tanque” llamó “a conversar esa situación que es difícil. Nosotros siempre estaremos con la gente, porque los futbolistas venimos de familias que también están sufriendo”.

Finalmente, el experimentado atacante reflexionó sobre la factibilidad de que Santiago sea sede de la final de Copa Libertadores: “Hay mucha inseguridad. No sé qué va a ocurrir cuando se juegue la final. Está sucediendo algo muy importante en nuestro país y creo que primero está eso y después ver si se puede jugar la Copa Libertadores“.