En Argentina aseguran que Conmebol quiere que la final de la Libertadores se juegue en Chile pero bajaran opciones

Este 5 de noviembre, la Conmebol se reunirá con los presidentes de River Plate y Flamengo, además de las asociaciones de Argentina, Brasil y Chile para revisar todos los aspectos de la organización de la final de Copa Libertadores.

Aunque la ministra de Deporte, Cecilia Pérez, le ratificó al ente sudamericano la voluntad del país en albergar el decisivo duelo del certamen continental, que se disputará el 23 de noviembre, el álgido momento que se vive en territorio nacional deja en duda su realización.

Sin embargo, el organismo continúa confiando en poder desarrollar el cotejo en el Estadio Nacional, no obstante, ya tendrían una lista de posibles alternativas si finalmente se suspende la cita en territorio criollo.

El periodista argentino de Radio Continental, Sebastián Srur aseguró que Perú y Colombia son las principales cartas que manejan para sustituir a Chile.

“No me descartan desde la Conmebol que ‘aguanten’ a Santiago para jugar la final de la Copa Libertadores. Pero no saquemos de la lista a Lima y Barranquilla. Por ahora, el Centenario de Montevideo no es tenido en cuenta”, reveló en el programa Bravo Continental.

Cabe recordar que la cotejo entre el elenco millonario y el “Fla” está programado para las 17:30 horas del 23 de noviembre y las entradas ya están a la venta.