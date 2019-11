Diego Maradona se va en picada contra su hija y realizó un duro anuncio: “No les dejaré nada, lo donaré todo”

El astro argentino Diego Maradona se fue en picada contra su hija, Gianinna Maradona, quien días atrás había asegurado que su padre no se encontraba bien y que a su progenitor lo estaban matando por dentro sin que él se diera cuenta.

En ese contexto, el campeón del mundo en México ’86 le respondió a su hija y aseguró que donará todo lo que ganó en el fútbol.

“No me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Giannina o que interpretará. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas porque lo estás haciendo”, aseguró.

“Y yo les digo a todos que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, porque por ahora no. Estoy muy sano”, agregó.

Pero esto no quedó ahí, ya que su exesposa Claudia Villafañe (madre de Giannina) se sumó a la disputa con “D10S”. “Si tenés los huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste”, cerró.