Mora dio una asistencia, pero Pumas empató con Juárez de Sagal y se complicó

Si no es con gol, Felipe Mora ayuda con una asistencia. Pumas UNAM igualó a un gol como local contra el Juárez FC de Ángelo Sagal y complicó las aspiraciones de los auriblancos en clasificar a los playoffs a una fecha del término de la fase regular.

Los universitarios urgían de un triunfo para pelear por un cupo a la anhelada postemporada. Sin embargo, ahora no dependen de sí mismo. Deberán ganar sí o sí en la próxima fecha, además de esperar que se den algunos resultados para soñar por una plaza en la liguilla.

En el cotejo, el formado en Audax Italiano fue titular y disputó todo el choque del cuadro felino, que no contó con Martín Rodríguez, el cual no fue citado por el técnico Míchel. En tanto, el ex Pachuca jugó 78 minutos de partido.

El partido comenzó con ventaja para el elenco anfitrión. Un centro desde la derecha fue pivoteado por Mora en el vértice del área chica para asistir al paraguayo Carlos González (33’), quien agradeció el pase-gol del ex Universidad de Chile.

En el complemento, los estudiantiles pudieron ponerse dos a cero con un penal que fue errado por Ignacio Malcorra. La suerte también estuvo a favor de los Bravos, luego de tres travesaños que los salvó. Finalmente, José Joaquín Esquivel (65’) sacó un zapatazo para empatar el partido.

Con este resultado, Pumas se queda en la 10ª posición con 23 puntos, uno menos que Monterrey, quien posee momentáneamente el último cupo de playoffs, y Tijuana. Ambos conjuntos no deben ganar para que Mora y Rodríguez sigan con vida en la Liga MX, siempre y cuando los felinos derroten a Pachuca.

Aton Chile