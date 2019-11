ANFP anunció que el Fútbol joven se suspende hasta febrero de 2020

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció este lunes que las categorías del Fútbol joven sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19, serán suspendidas hasta el 15 de febrero de 2020, todo esto tras el estallido social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre.

Esta medida fue informada a través de un comunicado, donde el organismo de Quilín aseguró que “la situación que vive el país y con el objetivo de no exponer a nuestros niños y jóvenes a ningún riesgo o incertidumbre”.

“Queda establecido el reinicio del fútbol joven el 15 de febrero próximo, para jugar las cinco fechas restantes. Debido a lo anterior, la temporada 2020 del Fútbol joven se iniciará el 4 de abril del próximo año”, agregaron.

A las antes mencionadas, las promociones Sub 8, Sub 9, y Sub 10; junto con el Campeonato Infantil Sub 11, Sub 12, Sub 13 y Sub 14 fueron finalizadas.