Capitán alemán de Copa Davis: "En Múnich quedé impresionado con el nivel de Garin"

La próxima semana arrancarán en Madrid las Finales de la renovada Copa Davis, donde el equipo chileno enfrentará a Argentina y Alemania por el Grupo C de la competencia.

Y en el cuadro germano ya comenzaron a palpitar la serie ante los nacionales, pues el capitán del conjunto europeo, Michael Kohlmann, aseguró que serán duelos muy complejos.

“Nuestro grupo es muy difícil porque Chile como Argentina y Alemania tienen muy buenos jugadores, así que será difícil prever quién clasificará primero a la siguiente fase“, reconoció en diálogo con El Mercurio.

Además, llenó de elogios a Cristian Garin por su brillante temporada: “Garin es muy popular en Alemania porque ganó el ATP de Múnich, donde vivo. Lo vi jugar. Lo observé en el peak de su tenis y quedé impresionado con su performance. También conozco a (Nicolás) Jarry porque él estaba entrenando con Martín Rodríguez. Lo conozco bien, me impresionó su performance en los partidos ante Austria”.

Respecto a la ausencia de la máxima figura alemana, Alexander Zverev (7° del ranking ATP), quien estará en gira de exhibición con Roger Federer, Kohlmann sostuvo: “En realidad, con él estaríamos en una mejor condición. Pero él nos comunicó desde el comienzo que no iba a jugar estas finales. Dijo que no le gustaban los cambios. Respeto su opinión y que no esté disponible”.