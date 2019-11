Patricio Yáñez critica la decisión de los jugadores de la Roja: “A ellos no les compete una determinación así”

A nadie dejó indiferente la determinación de los jugadores de la selección chilena de no ir a jugar el amistoso con Perú, duelo que estaba pactado para el 19 de noviembre y se dio de baja tras la crisis social que se vive en nuestro país.

Uno de los que tomó la palabra fue el exfutbolista Patricio Yáñez, quien se fue en picada contra el plantel de la Roja. “Esta no es una determinación de los jugadores, no puede ser una decisión de ellos, no ir a jugar un partido de fútbol representando a Chile, no les compete”.

En esa línea, el Campeón de Copa Libertadores con Colo Colo, arremetió diciendo que “si el futbolista siente que no puede jugar que lo diga al momento de ser convocado, eso fue hace 15 días atrás eso es lo sano”, dijo en Deportes en Agricultura.

“Llegó Claudio Bravo hoy y tendrá que tomar un vuelo de vuelta o ¿vienen a ‘hueviar’ un par de días acá a Chile a pasarlo bien?”, complementó.

“Ahora si el señor Moreno (Presidente de la ANFP) aparece y dice ‘sabe qué, yo decidí o los clubes decidimos y vamos a pagar las multas las vamos a pagar’ es otro tema, pero no pueden decidir los jugadores entre cuatro paredes”, cerró.

Revisa sus declaraciones: