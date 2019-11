Fabián Estay y declaraciones de Rueda: “Creo que debe dar un paso al costado”

El exfutbolista profesional Fabián Estay tuvo un certero análisis sobre la decisión de los jugadores de la Roja, quienes no quisieron jugar el amistoso internacional con Perú, producto de las manifestaciones sociales que se viven en Chile.

El comentarista deportivo, conversó con Deportes en Agricultura y aseguró que nunca antes había visto a Reinaldo Rueda tan molesto y que puede que dé un paso al costado.

“La suspensión fue muy válida, ellos son parte de una situación. Creo que el jugador tiene que ser neutral, apoyar al pueblo. Tú eres el hincha, no tienes partido de derecha ni de izquierda, eres un personaje público y tienes que apoyar”, comenzó diciendo.

“En el tema puntual de por qué no quisieron jugar, lo deberían haber resuelto antes de viajar, haberse comunicado con el técnico y no haber viajado, pero si tomaron la decisión en Juan Pinto Durán deberían haber dado una conferencia de prensa y haber dado la cara”, agregó.

En esa línea, el exseleccionado chileno se refirió a las declaraciones de rueda. “Creo que debe dar un paso al costado, no lo había visto tan molesto, tan complejo porque él no estaba de acuerdo que se suspendiera el partido, me parece que hubo un pequeño quiebre en la selección”.

“Este es el momento justo para hacer un cambio y buscar un técnico que venga aportar a la selección, Rueda me gusta, pero no lo que ha hecho en la selección”, agregó.

Otra de las cosas que conversó Fabián Estay con Deportes en Agricultura fue sobre la nueva suspensión del fútbol chileno y no vio con malos ojos jugar sin público.

“No me parece mal, porque es una buena idea para avanzar o decir quién es campeón en cada categoría y cerrar”, dijo.

“Eso sería lo último, decir ‘ok se termina el campeonato, pero deportivamente hay mucho que dar, quizás en la parte de arriba está más definida pero deportivamente se tiene que jugar, porque sería muy injusto para todos”, cerró.