Reinaldo Rueda tendría decidido seguir en la Roja, pero la ANFP manejaría opciones

“Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir”. Con esas palabras el técnico de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, deslizó la semana pasada la opción de partir de la banca de la Roja, al manifestar su molestia por los problemas para formar la Sub 23 y la suspensión del amistoso ante Perú.

Pero según publica El Mercurio, el estratego colombiano tendría decidido seguir como el entrenador del combinado criollo y ya habría comenzado a planificar el 2020.

De todas formas, en la ANFP ya pensarían en nombres para reemplazarlo si es que el caleño cambia de decisión, debido a que las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 arrancan en marzo.

De acuerdo a Mega, una de las opciones que tomaría fuerza sería el ex defensa argentino Gabriel Heinze, quien dirige a Vélez Sarsfield, club al que tomó el año pasado.

Otro candidato sería el actual DT de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, debido a su gran desempeño con los cruzados, con quienes está cerca de consagrarse campeón y que ya ha dirigido a selecciones, como Bolivia y Ecuador.

Por último estaría la alternativa de Mario Salas, quien pese a recibir cuestionamientos, tiene a Colo Colo en el segundo casillero del Campeonato Nacional. Además, desde hace rato que el “Comandante” viene siendo vinculado a la Roja.