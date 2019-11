Revelan que Marcelo Bielsa intentó llevarse a bicampeón de América al Olympique de Marsella

Desde que explotó su nivel en Universidad de Chile, y luego en el Internacional de Porto Alegre, Charles Aránguiz despertó el interés de vario clubes europeos, donde finalmente arribó al Bayer Leverkusen de Alemania.

Eso sí, el volante nacional pudo haber llegado a Francia, pues el ex analista de video del Olympique de Marsella, Thomas Benedel, admitió que Marcelo Bielsa quiso llevar al “Príncipe” al club cuando era el DT en 2015.

“Queríamos fichar al chileno Charles Aranguiz. Por la tarde, durante la siesta de los jugadores, pasamos 4 horas haciendo montajes. Como gran maestro, Marcelo escucha, observa algunos comentarios. Lo quiere, Vincent (Labrune) no está en contra. Regresamos en avión, Marcelo me pide que le muestre el video al presidente para convencerlo. Voy allí, Vincent, que sabe de fútbol, me dice que no vale la pena, pero mira … Marcelo mira con los pulgares discretamente. Fue una locura”, confesó Benedel a La Provence.

Al final todo se frustró y finalmente el puentealtino fichó en el Bayer Leverkusen, equipo en el cual permanece actualmente, siendo una de las figuras del equipo y pilares fundamentales del entrenador Peter Bosz.