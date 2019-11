Luis Jiménez: “Creo que podríamos ocupar la tribuna que nos da el fútbol para dar un mensaje más potente”

El volante de Palestino, Luis Jiménez, no quedo ajeno a las últimas semanas que se han vivido en el país. El mediocampista aseguró que el fútbol podría dar una tribuna mucho más importante a las demandas sociales del país.

En conversación con Deportes en Agricultura, el exseleccionado chileno aseguró que “nosotros apoyamos totalmente lo que se pide. Creo que podríamos ocupar la tribuna que nos da el fútbol para dar un mensaje más potente”.

Respecto al llamado de las hinchas a no dejar jugar los partidos del Campeonato Nacional, el “Mago” expresó que “nosotros en Palestino no hemos llegado a tener temor, ha sido todo pacífico en La Cisterna, pero nuestra barra no es la de Colo Colo, la U o la UC”.

Otra de las cosas que conversó Luis Jiménez con Deportes en Agricultura, fue cómo se han preparado para la vuelta del fútbol chileno. “Mis compañeros están bien, se han preparado todo este tiempo con la intención de jugar, pero con la incertidumbre de saber si se jugará o no”, cerró.

Cabe señalar que, Palestino se medirá este domingo ante Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde el mediocampista no podrá jugar, ya que arribó al cuadro árabe después del periodo de transferencias.