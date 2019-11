ANFP cambia horario del partido entre O"Higgins y Curicó Unido

La ANFP realizó este jueves un nuevo cambio de horario en lo que será la disputa de la vigésimo sexta fecha del Campeonato Nacional 2019, en la reanudación del torneo luego de varias semanas seguidas de postergaciones debido al estallido social que se vive en el país.

El ente rector del balompié nacional ahora modificó la hora de inicio del compromiso entre O’Higgins y Curicó Unido, programado inicialmente para las 17:30 horas del sábado 23 en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Luego de una reunión de coordinación, el organismo con sede en el Quilín reprogramó el encuentro entre ‘celestes’ y ‘torteros’ para las 14:00 horas del sábado.

La reprogramación de este duelo entre O’Higgins y Curicó Unido implica el choque con el encuentro Antofagasta vs. Universidad de Concepción, en el Regional Calvo y Bascuñán.

De esta forma, seis son los partidos de la fecha 26 que sufrieron modificaciones horarias, pues antes fue el caso de Colo Colo vs. Coquimbo Unido, Everton vs. Palestino, U. Católica vs. Audax Italiano, Cobresal vs. Unión Española y La Calera vs. Iquique, este último además fue cambiado de estadio.