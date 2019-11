Jugador de la B y suspensión: "El futbolista corriente no se puede dar ese lujo"

La nueva suspensión del fútbol chileno debido a la falta de seguridad en los estadios tiene en una situación compleja a los equipos de menores recursos. Así lo dejó ver José Miguel Cantillana, jugador de Deportes Melipilla, que en sus redes sociales publicó un largo testimonio solicitando el regreso de los campeonatos para “poder trabajar”.

“Que pena lo que está pasando en el fútbol ¿Saben ustedes la cantidad de familias que su sustento es el fútbol? utileros, cancheros, guardias que ganan por partidos, toda esa gente solo espera trabajar. Personalmente estoy de acuerdo con todas las demandas sociales y no sólo en redes sociales, sé lo que son las marchas, sé lo que es vomitar por las lacrimógenas, también lo que es arrancar de los pacos y su represión. Nadie me lo cuenta”, indicó el ex cadete de Colo Colo.

Cantillana agregó: “La selección chilena decidió no jugar y es aceptable, pero nosotros, el futbolista común y corriente no nos podemos dar ese lujo, porque nosotros jugamos cada día, cada partido, nuestros futuro deportivo y económico. Si no te renuevan o no tienes contrato, te quedas dos y hasta tres meses sin sueldo. Esa es la realidad del futbolista chileno”-

Finalmente, el deportista apuntó sus dardos a los hinchas que boicotearon el duelo entre Iquique y La Calera, que obligó a la suspensión posterior del torneo: “Entonces a los que apoyan supuestamente hinchas, si es que se pueden llamar hinchas, que fueron a funar el partido en La Florida, le están cortando el trabajo a los jugadores, a esos mismos jugadores, que la gran mayoría viene de sus mismos barrios, de sus mismas realidades y que lo único que quieren es poder trabajar y que solucionen las mismas demandas e injusticias que todos queremos”.

ATON Chile – P.C.