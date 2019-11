Federer: "Para mí, Marcelo Ríos era una especie de jugador perfecto"

El legendario tenista Roger Federer realizó una exhibición de tenis este 19 de noviembre en el Movistar Arena de Chile. Ante 12800 aficionados, el suizo se impuso en un amistoso ante el alemán Alexander Zverev.

Y aprovechando su visita, el helvético concedió una entrevista a La Tercera, donde entre diversos temas se refirió a Marcelo Ríos, ex N°1 del ránking ATP, contra el que alcanzó a competir en el inicio de su carrera.

“Para mí, Marcelo era una especie de jugador perfecto, con un increíble timing y mucho feeling. Jugaba diferente a todos. Mis jugadores favoritos eran Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker y luego Marcelo Ríos, que es de una generación posterior. Entonces, cuando tuve la oportunidad de jugar con él fue un gran momento en lo personal. Y, cuando dice algo así (Ríos considera a Federer el más grande de la historia), significa un montón para mí. Solamente lo he visto en un par de ocasiones desde que se retiró”, indicó Federer.

Además, cuando fue consultado por su prototipo de jugador perfecto, el actual N°3 del mundo indicó: “Debería tener la derecha de Fernando González, quizás, por qué no; el toque de Marcelo Ríos; el servicio de John Isner o Pete Sampras y el revés de Agassi o Novak; el espíritu luchador de alguien como Rafa; la volea de Stefan Edberg o Rod Laver y la tranquilidad de Björn Borg. No me voy a poner a mí mismo”.

Por otro lado, el multicampeón de Grand Slam descartó considerarse el mejor tenista de la historia: “No, realmente. Estoy feliz de estar en la discusión con algunos de los mejores. Pienso que esa es una de las preguntas que no se puede responder; que quizás nunca se pueda responder. Porque las épocas en el tenis cambian”.

“Hoy en día jugamos más. Somos más parte de la historia ahora, en términos de que estamos persiguiendo más récords. En el pasado, ellos creaban récords simplemente jugando. Por lo tanto, estoy muy feliz con mi carrera, pero no me considero el mejor”, agregó el europeo.

El deportista también comentó el trabajo de Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis y entrenador del austriaco Dominic Thiem: “Nicolás está haciendo un gran trabajo. Estoy muy feliz de que haya vuelto al Tour. Amo ver a los jugadores con los que solía jugar regresando porque eso significa que disfrutaron su tiempo en el circuito. Me llevaba bien con Nico, es muy amistoso, y Dominic es uno de los muchachos más agradables en el Tour”.

ATON Chile – P.C.