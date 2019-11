Luis Marín y regreso del Campeonato: "No seremos más conejillo de indias"

Por más que las autoridades han intentado reanudar el Campeonato Nacional, el regreso del fútbol chileno no se ha podido concretar debido a que se mantiene la crisis social en el país y ya se analiza el poner fin de manera anticipada al certamen.

En ese sentido, el secretario del Sifup, Luis Marín, secretario del Sifuo, analizó la suspensión de la fecha el reciente fin de semana por la invasión de hinchas en el duelo de Unión La Calera y Deportes Iquique en La Florida.

“Hay sentimientos encontrados. Por un lado, los futbolistas habíamos tomado la decisión de volver a jugar, porque es nuestro trabajo y el de mucha gente que necesita de esta actividad para ser el sustento familiar. No había grandes condiciones, nadie puede ponerlas si de verdad entiende que el estallido social es real, el cual sentimos y defendimos desde el primer día”, expresó a La Estrella de Iquique.

“Solo pedimos que estén las condiciones mínimas, lo que nos fue asegurado en más de una ocasión por varias semanas desde la intendencia. Lamentablemente, no era así y no por culpa nuestra, si no que de la entidad que le corresponde. Y tenemos claro quién es, eso es lamentable”, añadió el ex portero.

Además, agregó: “La voluntad de los jugadores se expresa en una asamblea, soberana, democrática, de mayorías y de mucha empatía por lo que vive Chile. Lo intentamos, no pusimos trabas, pese a que habían opiniones diversas, pero había un sentimiento mayoritario de expresarnos en una cancha. Y hay frustración, porque otros no cumplieron. No podemos exponer a nadie, menos a los hinchas. Nadie es capaz de asegurar que las condiciones estén, y esa es una realidad, no un capricho”.

Sobre la idea de poner fin al torneo, Marín sostuvo: “Pensarlo es una consecuencia lógica de todo lo vivido, pero no solo de los jugadores, que pusieron todo de sí siempre. No quieran que solo nosotros lo digamos, debe ser una deducción de dirigentes y autoridades. Todos estamos viviendo en el mismo país. Acá no puede haber doble lectura ni hacernos los ciegos. Si alguien quiere ensuciar un sentimiento lógico, es que no vivió lo que vivimos todos en La Florida”.

Por último, expresó: “Acá debemos ser claros, ¿autoridades y dirigentes quieren que sean los jugadores los que decidan no jugar más y definir cómo se decide el torneo? No seremos más conejillo de indias, los demás deben asumir lo que hoy es evidente, que es que no se puede jugar porque nadie puede garantizar seguridad. El resto, debe ser trabajo, negociación y política dirigencial. Hay que ponerse los pantalones y asumir”.

