Consejo de Presidentes de la ANFP decide retomar el fútbol profesional en una extensa jornada en Quilín

Este martes la expectación en la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por saber si se iba a reanudar el fútbol profesional era grande. Finalmente, y después de casi 7 horas de conversaciones, los presidentes de los clubes chilenos decidieron hacer el último esfuerzo por retomar los campeonatos de Primera División, Primera B y Segunda División.

Resulta que, la instancia de suspender el torneo era favorita, pero la moción no prosperó ya que no logró alcanzar los 4/5 de quorum que exigen las bases de la ANFP. Hubo 34 votos para que no se siguiera jugando y 13 que sí.

Otra de las cosas que se comentó dentro de este consejo de presidentes fue la idea de crear una Superliga con 32 equipos durante el 2020, proyecto que fue totalmente desechado.

De esta manera y luego de cinco semanas de suspensión del fútbol chileno, se intentará retomar nuevamente el torneo, por lo que se deberá pensar en la reprogramación de los cotejos y esperar qué es lo que pase en la asamblea de los futbolistas, quienes también tiene su postura respecto a la crisis social y la vuelta del balompié criollo.