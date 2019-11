Roberto Tobar tras dirigir la final de la Copa Libertadores: “Uno quiere hacer siempre el mejor trabajo posible”

El árbitro chileno, Roberto Tobar, dirigió de buena manera la final única de la Copa Libertadores entre Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina en el Estadio Monumental de Lima, donde el elenco carioca se impuso dramáticamente 2-1 ante los millonarios.

A tres días de esa épica final, el referí nacional conversó con Deportes en Agricultura y entregó sus sensaciones tras ser catalogado como el mejor juez de Sudamérica.

“He recibido bastantes mensajes y claro, en partidos de esta trascendencia siempre se quiere hacer el mejor trabajo posible. Aprobamos y estamos muy contentos”, comenzó diciendo.

“Sentirme el mejor no sé, si siento que estoy con mucha confianza, con mucha experiencia, he tenido una muy buena preparación y me siento con las ganas de seguir demostrando que en Chile tenemos buenos árbitros y me siento capacitado para poder enfrentar partidos de alta convocatoria, de partidos complicados, estoy capacitados para esos partidos”, agregó.

Sobre la dramática victoria del elenco brasileño, Tobar señaló que “uno siempre está ligado al fútbol y saber cómo son los desenlaces, pero uno atípico como el que se vivió fue raro para todos, todos pensamos que nos íbamos a tiempo suplementario y de repente vino el gol y no había tiempo para más”.

Respecto a cómo llevó el partido, el juez criollo explicó que “es importante también el conocimiento previo, como conozco a los jugadores, ellos también me conocen, saben cuál es mi línea, carácter y fortalezas para controlar el partido, así que al llegar a este partido a uno se le hace más llevadero ya que haber tenido una experiencia previa en estos cotejos es positivo”.

Otra de las cosas que conversó Roberto Tobar con Deportes en Agricultura fue sobre los audios que se liberaron por parte de la Conmebol, donde se puede escuchar la comunicación entre el chileno con los árbitros del VAR.

“Hay bastante comunicación, el VAR tiene un protocolo de tener alguna duda o una decisión de llamarme para ir al monitor a ver la jugada, todo lo que se conversa ahí es necesario que me contactan en el terreno. En ese momento escuchaba y me preguntaban qué era lo que había visto y que no reanudara el juego”, aclaró.

A su vez, el árbitro de 41 años también analizó el difícil momento que vive el fútbol chileno, especialmente los referís, quienes también están paralizados. “Para el gremio es complicado, hemos tenido ayuda de la ANFP, ellos están muy preocupados de nosotros porque tenemos compañeros que no tienen contrato fijo, la gran mayoría tiene, pero los que son de divisiones menores ahí está el problema, lo bueno que se ha ido solucionando”.

De esta manera, Roberto Tobar ya comienza a prepararse para lo que será su participación en el Mundial de Clubes, cita que se disputará entre el miércoles 11 de diciembre y el domingo 22 del mismo mes.