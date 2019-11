Sifup confirmó amenazas de barristas a jugadores y sus familias para no jugar

Este martes será un día crucial para el futuro del fútbol chileno en este 2019, pues se está realizando en la ANFP un nuevo Consejo Extraordinario de Presidentes donde se decidirá si el Campeonato Nacional se reanudará o si finalmente se terminará anticipadamente debido a que se mantiene la crisis social en el país.

La postura de los futbolistas es que no están las condiciones de seguridad para volver a la acción, y en la antesala a la reunión, el secretario del Sifup, Luis Marín, confirmó que barristas han amenazado a jugadores y sus familias para que no se juegue.

“No te voy a dar nombres, pero sí, a algunos jugadores los ha amenazado. Les han llegado mensajes complicados. Son mensajes por redes sociales, es difícil denunciar. ¿Qué te dicen?”, expresó el ex portero al CDF.

Consultado sobre los mensajes, dijo que apuntan a “que no jueguen, que no vayan con familias, no voy a ver si es tu hijo o no. Es complicado“.

Además, agregó: “La sensación es que al jugador no se le cumplió y siempre estuvo dispuesto. Está demostrado con hechos. El jugador siempre quiso jugar, ayudar a toda la gente, lo único que pidió fue que le cumplieran con la seguridad”.

Por último, Marín dijo creer que tampoco es seguro que se juegue en Argentina: “Capaz que un llamado a una barra afuera complique lo mismo, son amigos“.