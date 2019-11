La respuesta de la barra Los de Abajo al presidente de la U y al Gobierno

El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, no hizo más que encender una nueva polémica en medio de la crisis del fútbol chileno, que no se puede reanudar ante la crisis social, al expresar el miércoles que “las barras están coludidas con los narcos y ellos sólo quieren violencia”.

Sin embargo, las declaraciones del timonel de la U encontraron rápida respuesta por parte de Los de Abajo, la tradicional barra del conjunto azul a través de un comunicado.

En la misiva, la agrupación expresó que las acusaciones fueron para desviar la atención de la gente por el movimiento, y además dejó en claro que no permitirán el regreso de la acción del balompié criollo porque “el pueblo no está de fiesta”.

Este es el comunicado completo de Los de Abajo:

“Los de Abajo, hinchada independiente y autofinanciada por sus miembros y pueblo bullanguero en general, ante las nefastas y calumniosas acusaciones realizadas por el gobierno de Chile y avaladas por el Presidente de Azul Azul José Luis Navarrete, declaran lo siguiente:

“El estallido social en Chile sobrepasa ya los 40 días de manifestaciones, las demandas por una vida digna y un país más justo se escuchan cada vez con más fuerza en las calles de nuestro país, sin embargo el gobierno parece no escuchar y no da respuestas ni soluciones a los temas que el pueblo ha puesto sobre la mesa”, reza el escrito.

“Debido a que el descontento del pueblo crece día a día y se hace sentir con fuerza, el gobierno inoperante busca sin éxito culpar a distintos actores sociales y esta vez es el turno de las Barras, nos culpan de organizar y financiar la lucha en las calles, quieren con esas acusaciones desviar la atención de las problemáticas que hace años arrastra nuestra sociedad. Con estas acusaciones buscan hacer creer a la opinión pública que la gente común y corriente ya no está luchando y eso no es así las personas que siguen asistiendo a Plaza de la Dignidad y saliendo a las calles en todas las comunas y regiones de Chile, en su gran mayoría no pertenecen a ninguna barra ni son cercanos a estas organizaciones, de la misma forma nosotros las y los barristas somos solamente otro actor más en el estallido social, ni más ni menos”, agregaron.

“Por nuestra parte, además de ser hinchas y barristas también somos trabajadores, pobladores y estudiantes, sin embargo hemos elegido el fútbol como trinchera de lucha y hoy lo que nos involucra directamente es el fútbol nacional, entendemos que el fútbol es la alegría más profunda y transversal que tiene el país, así de increíble y así de importante, por lo que creemos que volver a jugar el Campeonato Nacional sería volver a utilizar el fútbol como un medio que busca nublar y tapar todas las exigencias del pueblo como ya lo han hecho antes en la historia de Chile y no vamos a ser cómplices de esa jugada”, complementaron.

“El fútbol es la fiesta del pueblo y el pueblo no está de fiesta”, cerró la barra oficial de Universidad de Chile.