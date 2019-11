Mauricio Pinilla se va en picada contra Unión Española y jugadores que pedían la vuelta del fútbol: “Es de mala leche”

El delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, nuevamente salió a la carga para hablar sobre la crisis social que vive el país y la petición de que se termine el fútbol en Chile por esta temporada por la falta de garantías que existen actualmente.

“PiniGol”, criticó duramente a Unión Española y a los jugadores que si quisieron jugar nuevamente.

“Lamentablemente hay un grupo de egoístas que no está pensando en las consecuencias que puede quedar con continuar el campeonato”, dijo el ariete en conversación con TVN.

“Todos los que quieren jugar tienen intereses personales y los están poniendo sobre la mesa, algunos dicen que están pensando con la tabla en la mano, pero no señor, acá estamos pensando con la realidad del país”, aseguró.

Pero eso no fue todo, ya que el ex Universidad de Chile criticó duramente a los jugadores hispanos, quienes decidieron seguir jugando ante Cobresal. “Fue una desfachatez lo que hizo Unión Española, les dijeron en el entretiempo que no tenían que seguir el partido y ellos dijeron que sumaban un puntito, se metían en Sudamericana y eso es de mala leche”.