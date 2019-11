El mensaje de Arturo Vidal al FC Barcelona: "Si en diciembre siento que no soy importante, buscaré una solución"

El volante chileno Arturo Vidal vive un momento agridulce en el FC Barcelona. El “King” se ha convertido en uno de los jugadores claves para el elenco blaugrana, pero no ha logrado quedarse con la tan anhelada titularidad en el mediocampo culé.

Así quedó demostrado el pasado miércoles, donde el formado en Colo Colo tuvo que saltar desde el banco para jugar escasos minutos en el triunfo de su equipo ante el Borussia Dortmund en Champions League.

Esta situación no tendría muy contento al Bicampeón de América, y en una entrevista que dio a TV3, y que replicó diario Sport, Vidal le envió un mensaje a Ernesto Valverde y al FC Barcelona.

“Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre o cuando acabe la temporada no me siento que soy importante aquí, tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante”, dijo.

Además, el oriundo de San Joaquín realizó un análisis sobre lo realizado por el equipo en la actual edición de la “Orejona”: “Debemos mejorar el juego y también físicamente si queremos ganar la Champions”.

Cabe señalar que, Arturo Vidal tiene contrato con el Barcelona hasta la temporada 2020-2021, después de fichar por tres temporadas por el elenco culé en agosto del 2018.