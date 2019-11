Hinchas se van en picada contra la ANFP tras la decisión de no ascender a Wanderers y San Marcos de Arica

Una de las postales que dejó la decisión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de dar por terminado todos los torneos de fútbol de Primera División, Primera B y Segunda División Profesional, fue la determinación de que ningún equipo ascendía ni descendía este 2019.

Esta medida afectó profundamente a dos equipos del ascenso: Santiago Wanderers, quien era el puntero absoluto de la segunda categoría y San Marcos de Arica, quien lideraba la tercera división profesional.

En ese contexto, los hinchas a través de las redes sociales no perdonaron la decisión de la ANFP, ya que Universidad Católica se proclamó campeón del Campeonato Nacional 2019 y, no entienden por qué si la UC pudo celebrar por qué los otros clubes no.

“Mediocres los de la ANFP, no quieren repartirse más la torta, jugar con 18 equipos era lo más sensato”. “Lo que pasa en la política actualmente es el fiel reflejo del futbol chileno, hoy entre 4 paredes, se cagaron de lo lindo a Wanderers y a San marcos de Arica”, fueron alguno de las reacciones.

Revisa los comentarios:

Mediocres los de la ANFP. No quieren repartirse más la torta, jugar con 18 equipos era lo más sensato. — Freddy Asenjo (@ZnaeW) November 29, 2019

Así como se le dio el titulo de la Primera División a la UC, se le debe dar el titulo Primera B, y ascenso directo a Santiago Wanderers. #JusticiaParaWanderers — Alonso Gatica Ruiz (@AlJavGaRu) November 29, 2019

Al fin tranquilidad y se podrá dormir un poco más tranquilo con la permanencia de mi querida U en la 1ra división. Terrible el actuar de todos los clubes de primera división de mantener todo tal cual, Santiago Wanderers debería subir y todos lo sabemos. #JusticiaParaWanderers — Maximiliano (@maxivrevello) November 29, 2019