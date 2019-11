La dura confesión de Mauricio Pinilla: “Me han llegado un sinnúmero de amenazas y mensajes por redes sociales”

El delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, ha sido uno de los jugadores que más ha comentado la crisis social en Chile. El ariete, siempre se mostró en contra de la decisión de la reanudación del fútbol nacional y esto le trajo un sinnúmero de problemas, tanto como amenazas y mensajes en su contra.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ariete confirmó que para poder viajar a disputar el partido contra Colo Colo el fin de semana pasado, cotejo que finalmente no se jugó tuvieron que camuflarse para poder salir de la Cuarta Región.

“Nosotros tuvimos que juntarnos escondidos con ropa de civil. Salimos a las 12 de la noche, llegamos de madrugada a Santiago y nos informaron que finalmente no se jugaba. Volvimos escondidos”, reveló.

Pero es no fue todo, ya que el ex Parma de Italia también comentó que recibió amenazas. “Me han llegado muchas y mensajes en redes sociales. Pero no tengo miedo, ir a jugar hubiese sido llevarle la contra a los manifestantes y pudo terminar peor”.

Respecto a los protagonistas de las manifestaciones, las barras de los clubes chilenos, Mauricio Pinilla aseguró a Deportes en Agricultura que “he visto las noticias y gran parte de las manifestaciones son parte de las barras. Hay que enfrentarlos no solo como fútbol sino como país”.

“Para mí no hay nada más lindo que ver el estadio lleno, con los verdaderos hinchas. Uno quizás tiene buena relación con ellos y nunca se imaginó que todo podía terminar con tanta violencia”, complementó.

“No se puede seguir jugando (…) Será difícil que queden todos contentos, pero hay que ser consecuente con la realidad del país”, cerró.