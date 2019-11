Periodista emplazó a Nicolás Castillo por lesiones y el delantero respondió con todo

Las lesiones no han dejado tranquilo a Nicolás Castillo durante este segundo semestre en el América de México. Comenzando la segunda parte del año, el delantero chileno fue operado por una fractura de peroné y tras volver a las canchas, nuevamente fue baja.

Debido a esto, el periodista de ESPN David Faitelson criticó duramente al atacante criollo y hasta pidió que devuelva parte del dinero que ha ganado.

“El futbolista más caro del América, y uno de los más caros de la Liga MX, llega lesionado a la liguilla. Si ‘Nico’ Castillo tuviera un poco de vergüenza, devolvería parte de lo que ha embolsado. Aunque creo que, difícilmente, conozca ‘la vergüenza"”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

“Lo que tiene que hacer ‘Nico’ Castillo es dejarse de tonterías y jugar al fútbol…Cobra casi 3 millones de dólares al año y siempre está lesionado. Cuatro golecitos, 322 minutos. No sé en Chile, pero aquí eso es casi ‘robar"”, agregó.

Pero el formado en Universidad Católica no tardó en reaccionar y le respondió a través de su cuenta de Instagram: “Cuando fui a tu canal no fuiste capaz de decirme nada a la cara. Me pediste una entrevista con la cara de marrano triste que tienes. Siempre serás un cagón, porque no dices las cosas a la cara! No sabes de nada y hablas como si supieras de todo”.

“David Faitelson es para ti! Ya que no tengo Twitter te lo mando por aquí… Eres un cagón“, añadió el ex delantero del Pumas.