Aranguiz y su salida por molestias musculares: "Esperemos no sea nada grave"

Charles Aránguiz debió ser reemplazado por lesión en la victoria de su equipo, el Bayer Leverkusen, por 2 a 1 en su visita al Bayern Múnich. El volante chileno se retiró por precaución en el minuto 80 y, después del partido, se refirió brevemente a su molestia muscular.

“Esperemos que no (sea para preocuparse), fue una situación muy parecida a la anterior, que tuve una lesión en el pie, así que con los doctores vamos a esperar unos dos o tres días para poder ver la reacción del pie y esperemos que no sea nada grave”, explicó el “Príncipe”.

Además, Aránguiz comentó los rumores que apuntan a una salida en el próximo mercado de fichajes, donde elencos como Paris Saint Germain, AC Milán e Inter de Porto Alegre han exhibido su deseo de contar con los servicios del mediocampista nacional.

“Todavía no sé, está hablando la gente con mi representante, y yo quiero quedar fuera de todo eso porque estoy 100 por ciento metido en el grupo, estamos en un momento muy lindo, disputando tanto Champions como la liga, y esa es la idea, de es estar metido acá y no estar hablando en mi contrato”, finalizó el ex U de Chile.

