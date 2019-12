Valdivia y su futuro en Colo Colo: "Mario Salas quiere que siga"

Al menos nueve jugadores terminaron contrato con Colo Colo este lunes tras el término del Campeonato Nacional 2019. De ellos sólo Jaime Valdés fue notificado que no continuará en el club, mientras que el resto se encuentra o empezará las negociaciones con la directiva.

Uno de ellos es Jorge Valdivia, quien a la salida del Estadio Monumental se refirió a su futuro y reconoció su interés de seguir en Macul. “Tenemos que ver qué va a pasar… Mario Salas quiere que siga y el próximo año hay Copa Libertadores, me motiva mucho eso. Obviamente tiene que haber una posición del club en relación a eso”, dijo.

El “Mago”, además, agradeció el interés mostrado por el entrenador albo. “El profe quiere que siga y eso se agradece teniendo en cuenta lo poco y nada que jugué este año. Se agradece el voto de confianza y dependerá de lo que pueda pasar“, explicó.

¿Cómo evalúa la temporada? El mediocampista fue rotundo. “Mi evaluación es mala, lo he dicho varias veces porque no terminé jugando. No jugué lo que pretendía jugar y eso cuando no respondes a tus propias expectativas no puedo decir que no es buena”, sostuvo.

Valdivia, además, declinó en referirse a la salida de Valdés y fue escueto en relación a la compleja situación de Santiago Wanderers. “Lo único que puedo responder, como jugador, es que está con el sentimiento de los jugadores que se vieron perjudicados”, declaró.