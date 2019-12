Johnny Herrera disparó con todo en su despedida de Universidad de Chile

Este martes Johnny Herrera cerró su etapa en Universidad de Chile. El arquero fue notificado que no será parte del plantel para la temporada 2020 y así cierra un ciclo que lo catapultan como el jugador más ganador en la historia del club con 13 títulos.

En su última jornada en el Centro Deportivo Azul, el guardavallas abordó la situación. “Caputto decidió no contar conmigo. Decisión totalmente de él, está en su derecho“, declaró. “Esto se asume con grandeza, me voy muy feliz porque jugando, nunca me pesó la camiseta… pude jugar bien o mal y nunca me cagué en la cancha (sic) y eso me deja tranquilo”, complementó.

Fiel a su estilo, el angolino recordó en duros términos al ex entrenador azul Alfredo Arias, quien lo relegó a la suplencia. “Me tocó ser sacado por el técnico más chanta en la historia de Universidad de Chile y cuando estábamos últimos volví con la misma entereza de siempre”, sostuvo.

También reconoció sus diferencias con la directiva de Azul Azul. “Tenemos diferencias radicales, pero son ellos los que están a cargo y no queda otra que seguir apoyando como el hincha que he sido siempre”, manifestó.

“Todo duele más cuando ves a tu familia sufrir”, cerró Herrera al borde de las lágrimas.