Agente de Matías Rodríguez presiona a la dirigencia de la U

Universidad de Chile vive una reestructuración luego de la paupérrima temporada en el Campeonato Nacional 2019. Si bien mantuvo la categoría luego del término del torneo por la situación política-social que vive Chile, la dirigencia ya planifica lo que será el 2020.

Lucas Aveldaño y Johnny Herrera no continuarán en la institución, mientras que la salida de Marcos Riquelme y Leonardo Fernández son casi inminentes. Otro que está negociando su permanencia es Matías Rodríguez, quien fue uno de los pocos valores rescatables dentro del paupérrimo año del club.

Sin embargo, desde el entorno del jugador se mostraron preocupados por las negociaciones y presionaron a la dirigencia de Azul Azul. “Ayer le dijeron (a Matías Rodríguez) que tanto el cuerpo técnico como los dirigentes quieren que se quede, pero que todavía no podían empezar a hablar de cifras porque no tenían un panorama muy claro respecto a lo económico. De plata conmigo no hablaron, sólo le dijeron a él que la intención de ellos es que se quedara, pero que no le podían hacer una propuesta económica en este momento“, declaró Danilo Méndez, representante del jugador, en diálogo con El Gráfico Chile.

Méndez también abordó la lentitud de las tratativas por la renovación del campeón de la Copa Sudamericana 2011. “La verdad es que no nos dieron ningún plazo y ese es el tema. Más allá de que sea un trabajador, el tema es que tiene dos hijos, colegios y un montón de cosas que tiene que ir definiendo, así que vamos a ver qué pasa. Obviamente tiene cosas familiares, tiene que pensar en ellos y no puede estar hasta último momento viendo qué va a hacer“, cerró.

Matías Rodríguez se convirtió en el defensa más goleador en la historia de Universidad de Chile con 52 conversiones.