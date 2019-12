El “Tigre” cuelga los guantes. A los 42 años, y tras terminar contrato con Universidad de Concepción, Cristián Muñoz confirmó este miércoles su retiro del fútbol profesional, después una extensa carrera que incluyó exitosos pasos por Colo Colo, Huachipato y por Boca Juniors, donde fue compañero nada menos de Diego Armando Maradona.

En diálogo con La Tercera, el longevo golero expresó: “Lo habíamos hablado y ya decidimos. Ya tengo 42 años y las caída duelen más. Lo venía pensando, sabía que era un momento que, irremediablemente, se acercaba. Y lo decidimos, con mi familia, sin dramatismo”.

“Siempre cuesta. Son 24 años de carrera. Fueron años maravillosos en todas las etapas, con momentos complicados también, que siempre los hay. Me deja muy tranquilo lo que le pude dar al fútbol y me voy agradecido de lo que me dio también.

Sobre el hecho de ser el último futbolista activo que había sido compañero de Maradona, el cancerbero sostuvo: “Se termina esa marca también. La pude estirar lo que más pude. Todo llega en algún momento. Era importante, un hito, un elogio a la continuidad y a la trayectoria. A la posibilidad de mantenerme. Para mí, fue un orgullo haber tenido el honor de jugar con él. Entrenaba penales con él cuando llegué a Boca“.

Respecto al balance de su carrera, dijo: “La verdad es que me voy muy tranquilo, satisfecho por lo que logré. Sabiendo cuales eran mis debilidades, traté de explotar al máximo mis virtudes. Me esforcé al máximo para competir. El domingo y en la semana, con los compañeros, por un puesto. Hice todo lo que tuve a mi alcance. En entrenamiento, en dedicación, en compromiso”.

En cuanto a su futuro, Muñoz comentó: “Vamos a regresar a Argentina con la familia. Mis viejos, mi suegra me están esperando. Se extraña estar con la familia después de mucho tiempo. Quiero que disfruten a sus nietos. Seguramente en enero estaré organizando todo. Tengo que dar los exámenes del curso de entrenador que estoy haciendo. Y luego seguramente haré el de entrenador de arqueros. Tengo la idea de seguir ligado a la U. de Conce, aunque sea a la distancia. Vamos a ver”.