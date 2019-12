La llamativa propuesta de Daniella Chávez para que Wanderers y La Serena jueguen en Primera

Este viernes habrá Consejo de Presidentes de la ANFP para resolver el problema que involucra a Santiago Wanderers y Deportes La Serena. Luego del abrupto cierre de la temporada producto del estallido social que afecta a Chile, ambos clubes le piden al ente rector del fútbol chileno que se haga “justicia deportiva” y ascender a Primera División.

En medio de la discusión y a la espera de la junta de los dirigentes de los 32 clubes del balompié nacional, la modelo Daniella Chávez dio una llamativa propuesta para dichos cuadros: usar los dineros del Canal Del Fútbol cobrados a los suscriptores del servicio de televisión pagada. “Hace dos meses no tenemos el servicio que es ver el fútbol nacional, hasta hoy se me han descontado cero pesos. Opino que con el dinero que nos cobran podrían subir a Wanderers y La Serena a Primera A”, dijo mediante un video publicado en sus redes sociales.

La seguidora de O’Higgins no detuvo allí sus cuestionamientos y le dedicó una dura crítica a los directivos de Quilín. “Si la política se arregla, que no nos extrañe que los dirigentes de la ANFP también lo hagan, porque sabemos que son empresarios y de fútbol no saben mucho, pero para llenarse los bolsillos son expertos”, cerró.

