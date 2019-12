Después de 22 años de carrera y con exitosos pasos por algunos clubes del fútbol chileno, Cristián Muñoz se retiró del fútbol. El arquero que ganó tres títulos nacionales con Colo Colo y dos Copa Libertadores con Boca Juniors, cerró una etapa donde compartió con Diego Maradona y Martín Palermo y otras figuras del balompié sudamericano.

“Tomar esta decisión definitivamente no es fácil, es planificada con la familia hace meses atrrás. Llegamos a un acuerdo para ponerle punto final y contento por un lado, pero triste por el otro. Me di el lujo de retirarme del fútbol y no que el fútbol me retire a mí”, sostuvo en conversación con Deportes en Agricultura.

¿Cómo se lo tomaron en la Universidad de Concepción? “El club está triste porque querían que siguiera e hicieron los esfuerzos para que siga… era una decisión mía. Tengo 42 años, el tiempo pasa y deja sus huellas. Me di el lujo de retirarme en un buen nivel”, complementó.

Escucha la entrevista al ex arquero en el siguiente audio: