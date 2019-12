Miguel Ramírez y Wanderers no le quitarán la mirada la ANFP

Este viernes será un día clave para Santiago Wanderers, ya que el Consejo de Presidentes de la ANFP resolverá si finalmente el cuadro porteño ascenderá a Primera División o seguirá en la B.

Antes de la reunión que se realizará este viernes, el técnico Miguel Ramírez reconoció su incertidumbre, pero de igual manera está ilusionado con regresar a la máxima categoría del fútbol chileno. “Queríamos dar la vuelta olímpica con nuestra hinchada. Estábamos llevando 12 mil personas al estadio, más que muchos equipos de Primera. No sabemos qué pasará en 2020. Nuestra cabeza está pendiente de lo que se determinará la ANFP”, declaró a DirecTV Sports.

El ex entrenador de San Luis agradeció el apoyo de la gente en Valparaíso y destacó la campaña que los llevó al liderato del ascenso. “Es imposible no encariñarse con Valparaíso. He visto cómo el hincha wanderino demuestra su pasión. Acá se ven más banderas del club que chilenas, es imposible no encariñarse. Estamos tranquilos por lo realizado en cancha”, sostuvo.

Ramírez se refirió a los rumores que lo posicionan en la lista de técnicos que pueden reemplazar a Gustavo Quinteros en Universidad Católica. “Fui el capitán en cinco años, nadie me ha llamado de ese club. La primera opción la tiene Santiago Wanderers”, enfatizó.

ATON Chile