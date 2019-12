A pesar de que Universidad Católica se consagró bicampeón del fútbol chileno, la celebración no pudo ser completa para Francisco Silva. El polifuncional jugador nacional regresó en el segundo semestre al cuadro cruzado, pero jugó poco al sufrir una terrible lesión de doble fractura.

En diálogo con El Mercurio, el “Gato” se refirió a su recuperación: “Yo tenía muchas ganas de volver a la Católica y es difícil cuando te pasa algo así, una lesión así es grave. Pero nada, estoy muy contento por el equipo. La verdad es que viene haciendo las cosas bien hace mucho y verlo de afuera también te pone feliz”.

Sobre su futuro en el conjunto precordillerano, el quillotano dijo: “Primero quiero recuperarme bien y después estar a disposición de Católica. Ojalá seguir consiguiendo títulos con la UC, es el equipo que me formó y donde me gustaría seguir el resto de lo que me queda por jugar”.

“La recuperación va bien. Es un proceso lento, hay que tener mucha paciencia por la gravedad de la lesión. Dentro de los plazos que hablé con el doctor voy respondiendo perfectamente, así que por ese lado estoy tranquilo de que las cosas están saliendo de buena manera”, añadió.

Eso sí, el defensa-volante no quiso dar una fecha para su regreso a las canchas: “Tampoco quiero decir ‘un mes’. Hemos ido avanzando mejor y espero estar lo antes posible“.

Además, Silva admitió que no le guarda rencor y que no habló con Matías Laba, jugador de Unión La Calera que le provocó la grave lesión: “No hablé nada con él. Los ciclos se cierran y no le di más vueltas al tema. No ando haciendo declaraciones ni nada por lo que pasó“.

Aton Chile