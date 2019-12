La AMA fue implacable con Rusia y la excluyó de los JJ.OO y Mundial de Qatar 2022

El Cómite Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó este lunes el drástico castigo de cuatro años que excluyó a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y los Juegos Olímpicos de Beijing que se realizarán el mismo año.

La entidad tomó la decisión luego de percatarse de la falsificación de datos de los atletas en las pruebas de dopaje. En caso de competir en algunas de las citas previamente citadas, los deportistas rusos podrán hacerlo como neutrales siempre y cuando no se compruebe su participación en alguna irregularidad.

Rusia tendrá 21 días para apelar al castigo ante el Tribunal Arbitral de Deporte (TAS), la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada) o el Cómite Olímpico Ruso (ROC). Las sanciones no serán aplicables hasta que el TAS las confirme.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R

— WADA (@wada_ama) December 9, 2019