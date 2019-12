El pasado domingo, el equipo femenino de River Plate goleó 7-0 a Defensores de Belgrano y continúa en la lucha por el título de la Primera División. El último gol lo anotó Camila Pavez, quien realizó el festejo que inmortalizó a Marcelo Salas en Núñez.

La delantera nacional, quien llegó en agosto al cuadro “millonario” procedente de la Universidad de Concepción, conversó con Deportes en Agricultura y explicó los motivos de su celebración a lo “Matador”. “Salas no es mi ídolo porque no fue de mi época, pero sí lo admiro como jugador y persona. He visto videos en YouTube jugando en River y la U… más allá del fútbol, es una increíble persona. No estaba mal hacerle un homenaje, había que recordarlo de la mejor manera y la gente se dio cuenta“, afirmó.

¿Qué emociones sintió después de convertir su primer gol en Primera?

– Las sensaciones fueron muy grandes, no cabía más felicidad en mi corazón. Haber marcado en Primera y cerrado el marcador (7-0) que fue positivo para nosotras fue muy lindo. Tener el apoyo de todo el equipo y cuerpo técnico me da mucha confianza, te hace avanzar a pasos agigantados y con seguridad.

¿Cómo ha sido su estadía en Argentina?

– Ha sido grata, me encanta venir a entrenar… es cansador, pero es algo que me apasiona. Acá son todos muy cariñosos, te acogen de la mejor forma, te ayudan en todo lo que necesites y eso igual te motiva.

¿Qué diferencias pudo apreciar entre el fútbol chileno y argentino?

– La diferencia es que acá quieren ganar hasta en los entrenamientos, le ponen corazón y futbolísticamente, siempre van al choque. Eso ayuda a pulirte como persona.

¿Se ilusiona con llegar a la Roja adulta?

– A cualquiera le gustaría representar a su país. Estar en la Selección ha sido muy lindo (N. de la R: fue seleccionada Sub 20), pero me encantaría poder estar en la adulta. Sería mi sueño y hay que trabajar para eso. Yo disfruto lo que me está tocando en este momento.

¿Tiene alguna meta a corto plazo?

– Mi meta a corto plazo es jugar en Europa. Estoy haciendo las cosas bien, voy con calma, pero esperemos que el trabajo dé los frutos positivos y se pueda llegar a eso.