Daniel Morón asegura que no hay tratos diferentes entre Paredes y Valdivia en Colo Colo: “No hay privilegios entre uno y otro”

El director de Blanco y Negro, Daniel Morón, habló de uno de los temas del momento. El histórico portero de Colo Colo, se refirió a las “diferencias” de tratos que existen entre el delantero Esteban Paredes y el volante Jorge Valdivia, todo esto respecto a las tratativas para que se mantengan en el club.

El trasandino, nacionalizado chileno, aseguró con Deportes en Agricultura que “no es que haya privilegios entre uno y otro. Esteban Paredes no ha expresado que tiene opciones de irse a otro lado, por ende, no necesita que le contesten con urgencia, pero es totalmente diferente el caso de Jorge, él supuestamente ha recibido ofertas y hay que ir viéndolo”.

Sobre la renovación del “Tanque”, Morón expresó que “eso está en manos de Marcelo Espina, a medida que van avanzando las negociaciones nos va comentando la situación. Marcelo se toma su tiempo para informarnos y cuando se están zanjando cosas, tomando a cuerdos es cuando nos invita a hablar en la comisión fútbol”.

Otra de las cosas que conversó el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 con Deportes en Agricultura, fue sobre la posibilidad de que el volante Matías Fernández vuelva a Macul. “A nosotros nos gustan todos los jugadores, pero hay que ver si Matías se acomoda a la situación en que está el club”.

Respecto a la seguridad y la posibilidad que se entrampe la vuelta del fútbol en 2020, Daniel Morón cerró diciendo que “espero que se pueda regresar, esto ha ido decantando, bajando el nivel de violencia que teníamos hace 10 o 15 días atrás, hoy está mucho más tranquilo y espero que la gente entienda que las personas no se dejarán de manifestarse por ver un partido de fútbol”.