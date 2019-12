La dura acusación de Johnny Herrera contra Azul Azul: “Ellos pelearon por no pagarle la operación del ojo a Jimmy Martínez”

A casi una semana desde que el portero Johnny Herrera dejó la U, el meta sigue dándole duro a la dirigencia de Universidad de Chile. Resulta que el “Samurái azul” acusó duramente a Azul Azul y aseguró que no quisieron pagarle una operación a Jimmy Martínez.

En el marco de su despedida con los hinchas de los laicos, el multicampeón estudiantil expresó que “voy a contar algo donde quizás la estoy cagando, pero nosotros tuvimos a Jimmy Martínez que le pillaron un tumor en el ojo, como todos se enteraron y donde estuvo mucho tiempo sin jugar, estuvo a punto de perder su carrera y todo lo demás”.

“Esto casi nadie lo sabe, lo sabe el plantel y poca gente de nuestro entorno, entonces ahí Azul Azul peleó por no pagarle la operación a Jimmy Martínez y esas cosas son las que uno entiende y por eso nos agarramos muchas veces y este tipo de roces son los que me tienen hoy afuera, pero tengo la conciencia tranquila porque me tocó defender a un compañero”, dijo Herrera.

En esa línea, el exportero de Universidad de Chile agregó que “yo donde esté siempre voy a seguir con mi lucha y defendiendo a los míos, porque es gente que me representa a mí y empujar para que volvamos a ser una familia y no una empresa. Sé que suena populista, pero la cosa es así. Me voy, pero con la conciencia tranquila, porque los ‘huevones’ le tuvieron que pagar la operación”.

Cerrando, Johnny Herrera le tiró el último ‘palito’ a concesionaria laica por los malos resultados. “El equipo terminó casi descendiendo y sólo por cagadas de gente que no sabe nada de fútbol. Son cosas que uno en verdad no entiende, quizás dicen que hablo del ego y me han criticado mucho, pero no soy adivino ni nada, pero les dije en un principio y fue lo que pasó”, finalizó.