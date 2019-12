Campestrini se va en picada contra dirigencia de Everton: “Me despidieron por Whatsapp y a los cinco minutos anunciaron a Herrera”

El ahora exportero de Everton de Viña del Mar, el argentino Cristián Campestrini, se refirió a su polémica salida del cuadro de la quinta región, todo esto luego de ser notificado a través de redes sociales que no seguía en el club.

En conversación con Deportes en Agricultura, el meta aseguró que “el presidente de Everton me ofreció seguir con el mismo sueldo (…) Llegué a Chile y ayer me despidieron por Whatsapp. A los cinco minutos anunciaron a Johnny Herrera”.

“A mí me dolió la forma, por un Whatsapp me avisan, me parece que esto ya estaba armado”, agregó el arquero trasandino.

Respecto a si el gerente deportivo de Everton, Gustavo Dalsasso habló con él, Campestrini aseguró que “Gustavo es un funcionario igual que yo. Conmigo solamente habló el presidente del club”.

“Yo traté de hacerlo lo mejor posible, pero ahora estoy prendiendo una velita para ver dónde puedo atajar”, complementó.

Otra de las cosas que conversó el portero con Deportes en Agricultura fue si él técnico lo respaldó, el meta cerró diciendo que “Javier Torrente me había indicado que quería contar conmigo“.