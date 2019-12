Cada vez que se abre el mercado de fichajes en el fútbol chileno, el nombre de Walter Montillo aparece en la órbita de Universidad de Chile. La “Ardilla” defendió a los azules por dos temporadas (2008-2010) y dejó un buen recuerdo en los hinchas, quienes anhelan verlo de vuelta.

Precisamente el volante está negociando su permanencia en Tigre y, en caso de que eso no suceda, tendría vía libre para llegar a los universitarios. En conversación con Directv Argentina, fue consultado al respecto. “Acá en Argentina no iría a otro lado a jugar, porque yo le tengo un respeto muy grande a esta institución. Les dije que me iba a quedar acá a pelearla. Si llega a caer algo de la U, lo pensaremos, porque es un plan familiar que teníamos. Voy quedando viejo y uno tiene que tomar decisiones”, dijo.

El “10” afrontará una nueva final junto a su escuadra este fin de semana cuando enfrente Racing Club de Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias por el “Trofeo de Campeones”.