Ariel Holan reveló los motivos para convertirse en el nuevo DT de Universidad Católica

Ya comenzó la era de Ariel Holan en Universidad Católica. El argentino fue presentado este lunes oficialmente como el nuevo entrenador del cuadro cruzado y como el reemplazante del renunciado Gustavo Quinteros.

El trasandino, campeón de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente de Avellaneda, llegó por la mañana a Santiago y se trasladó rápidamente a San Carlos de Apoquindo para conocer las instalaciones del club. Ya por la tarde se realizó la ceremonia donde se refirió de manera extensa a su decisión para arribar al bicampeón del fútbol chileno.

“Tenía muchas ganas de dirigir en el exterior y siempre seguí de cerca el proceso de selección de Chile, sobre todo tras la llegada de Marcelo Bielsa. Ese fue mi primer contacto con el fútbol chileno. Intenté tener a jugadores de la selección en mis equipos. Y en cuánto a la liga, ha crecido mucho, no sólo dentro de lo futbolístico, sino que también en la organización e infraestructura”, reconoció el DT en conferencia de prensa.

“Si algo que me sedujo, es la organización y la seriedad que tiene este club. Siempre tuve referencias de entrenadores, pero al conocerlo personalmente, ni dudé en venir. Agradezco a la directiva que confió en nosotros como cuerpo técnico”, añadió.

En cuanto al tema de los refuerzos, sostuvo: “El centrodelantero es muy importante, no se los voy a negar si ya lo saben. Llegamos recién ahora, esto fue muy rápido. Estamos trabajando y analizando las distintas posibilidades. Sobre los otros puestos, lo definiremos estos días y ustedes ya lo sabrán”.

Sobre los objetivos para el primer semestre del 2020, el trasandino expresó: “Tratar de llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores y ser competitivos en el plano local. Todo nuestro esfuerzo y energía va a estar enfocado en esa dirección”.

Además, se refirió a las opciones que tuvo de arribar a la U: “La primera vez que me quiso la Universidad de Chile fue durante mi paso de Defensa y Justicia a Independiente. Nos juntamos y ellos optaron por otras características de entrenador”.

Respecto a otras ofertas, dijo: “Desde que terminó el ciclo en Independiente tuve posibilidades de dirigir en otros países, pero siempre esperé que lo que me ofreciera sea lo que deseaba. Un entrenador debe estar cómodo en el lugar que le toque trabajar. Estoy agradecido de la afición de varios equipos importantes de Brasil, pero cuando salió la oportunidad de la UC, sentí que no podía desaprovecharla”.

Por último, sobre la crisis social en Chile, Holan comentó: “No me gusta opinar de lo que no sé. Viví en Argentina todo este tiempo y sólo conozco lo que pasa por lo que leo. Mi único deseo es que tanto el pueblo chileno como el Gobierno encuentren una solución”.

Aton Chile