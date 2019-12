Charles Aránguiz y Alexis Sánchez conocieron a sus rivales en la UEFA Europa League

No sólo hubo novedades para Arturo Vidal y Claudio Bravo en los torneos europeos, sino que también para Charles Aránguiz y Alexis Sánchez. Luego del sorteo de la UEFA Champions League (revisa los enfrentamientos y los rivales de los nacionales), se realizó el emparejamiento de la UEFA Europa League.

Y para el segundo torneo en importancia a nivel de clubes en el Viejo Continente, la suerte fue dispar para ambos chienos. Bayer Leverkusen, cuadro donde milita el “Príncipe”, enfrentará al Porto de Portugal, mientras que el Inter de Milán del tocopillano hará lo mismo ante el modesto Ludogorets de Bulgaría.

🔥 Round of 32 draw 🔥

Sum up your reaction with a GIF 📱#UELdraw pic.twitter.com/n9CYJkCFUz

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 16, 2019