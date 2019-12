Duro sorteo para los chilenos en la Champions League

Este lunes se realizó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League, instancia en la cual los dos chilenos que quedan en competencia conocieron a sus rivales.

Arturo Vidal, por ejemplo, irá hasta el sur de Italia junto al Barcelona para enfrentar al Napoli. Ambos elencos terminaron la fase grupal invictos.

Claudio Bravo, en tanto, tendrá un durísimo desafío junto al Manchester City y se medirá ante el Real Madrid, máximo ganador de la competición con 13 títulos.

Borussia Dortmund (Alemania) – París Saint Germain (Francia)

Real Madrid (España) – Manchester City (Inglaterra)

Atalanta (Italia) – Valencia (España)

Atlético Madrid (España) – Liverpool (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra) – Bayern Munich (Alemania)

Olympique de Lyon (Francia) – Juventus (Italia)

Tottenham (Inglaterra) – RB Leipzig (Alemania)

Napoli (Italia) – Barcelona (España)

Round of 16 draw 🔥

Sum up your reaction with a GIF 📱#UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019