Diego Buonanotte y llegada de Ariel Holan a la UC: “Es una alegría que venga alguien tan importante a Católica”

El volante argentino Diego Buonanotte no era parte de la oncena titular del exentrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros. Ahora con la llegada de Ariel Holan a la banca de la UC, al trasandino le llegaría una nueva oportunidad para volver a la competencia.

“Siempre es bueno que lleguen entrenadores de mucho nombre, de mucha experiencia. Nosotros que somos argentinos y que conocemos al entrenador sabemos cómo juega. Pero es una alegría tan importante que llegue a Católica”, reconoció a Deportes en Agricultura.

Respecto a porqué Holan decidió llegar a los cruzados, el “Enano” aseguró que “este club aparte de ser una hermosa institución, es un cuadro muy ordenado y da la confianza para estar en este elenco”.

Sobre sus posibilidades de ser titular con el trasandino, Buonanotte, expresó que “el fútbol tiene estas cosas, lo que pasó a mí este año no me esperaba no ser parte del fútbol. Si me toca, me toca y se dará. El 26 estoy ahí para arrancar el proyecto y la temporada. Me romperé el alma para ser parte de su equipo”.

Otra de las cosas que conversó el “Enano” con Deportes en Agricultura, fue la suplencia que tuvo con Quinteros. “Siempre lo supe, porque yo sé dónde puedo rendir y no. También de acuerdo a lo que el entrenador lo necesite”.