Chile ya conoció su difícil calendario para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El elenco nacional visitará en el debut a Uruguay en marzo de 2020 y días después recibirá en Santiago a Colombia (revisa el calendario completo aquí).

Reinaldo Rueda, técnico de la Roja, analizó el sorteo y ya estableció el objetivo principal. “El gran desafío que tenemos es volver a posicionar a Chile en un Mundial”, sostuvo el cafetalero, quien comenzará de inmediato con la planificación.

“Se da un camino alterno con buenos partidos, entre lo que es la localía, los viajes, la logística… Serán importantes para lograr los resultados. Ahora mismo uno empieza a mirar todas las fechas, a cuadrar y a proyectarnos. Serán meses vitales, incluso ahora“, dijo Rueda.

Eso sí, el seleccionador fue honesto en cuanto a las nóminas no sólo para afrontar la ruta mundialista, sino que también la Copa América del próximo año en Argentina y Colombia. “Siempre uno quiere lo mejor, pero tenemos que ser honestos y sensatos… no tenemos dos nóminas, sólo una; con la problemática que estamos atravesando no la tenemos. Es la situación de hacer algo bien planificado y coherente que nos permita llegar a buen nivel”, expresó.