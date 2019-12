Presidente de la UC e inminente salida de Edson Puch: “El jugador manifestó su intención de quedarse”

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle conversó con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de Santiago, luego de participar en el sorteo de la Conmebol, donde la UC quedó en el Grupo E de la Copa Libertadores, donde jugará con Gremio, América de Cali y el G4.

En ese contexto, el mandamás cruzado aseguró que “la zona no es sencilla. Es una de las cosas que más nos fijamos (la distancia entre países), porque son torneos que se juegan a mitad de semana, este año será un año gastador, pero tendremos un equipo armado e ideal dos jugadores para este desafío”.

“Cada vez que voy a Asunción no va bien, así que no iré más. No fue un sorteo favorable, puedo ser peor, pero es motivante para los jugadores y los hinchas, y nosotros hemos dado cara hasta finales en el certamen. Este año llegamos mejor que el año pasado”, agregó.

Sobre el tema fichajes y posibles partidas, Tagle tuvo palabras para referirse a la inminente salida de Edson Puch, quien podría jugar la próxima temporada en Colo Colo. “Seguimos con la intención de retenerlo. El jugador ha manifestado su intención de quedarse con nosotros, así que trabajamos para eso”.

Respecto a las supuestas críticas que habrían generado dirigentes de Pachuca por el tipo de negociación que han llegado con ellos, el presidente cruzado cerró diciendo que “a mí no me han manifestado ninguna molestia. Eso (las criticas) han salido de fuentes no reveladas, esas son estrategias de negociaciones del fútbol”.