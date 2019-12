Información de Maximiliano Videla

Walter Montillo tiene todo acordado para regresar a Universidad de Chile. Luego de 10 años, la “Ardilla” vivirá su segunda etapa en los azules, donde ganó el Torneo de Apertura 2009, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y le dará peso a un camarín que perdió a varios de sus referentes en las últimas semanas.

A falta de algunos detalles, como el pago de la cláusula de salida con Tigre de Argentina, será presentado en los próximos días. Sin embargo, los trasandinos no están al tanto de las negociaciones del volante con la directiva de Azul Azul y lo tiene considerado para el 2020.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el técnico Néstor Gorosito expuso su postura al respecto. “Por lo menos a mí no me comunicó nada y me dijo que iba a seguir en el club. Yo lo conozco desde chico, cuando llegamos acá no jugaba, alternaba. Después fue revelación del año en San Lorenzo el 2004. Para nosotros es importante porque lo conocemos“, expresó.

“Contamos con él para la Copa Libertadores y el torneo local”, complementó “Pipo”.

En los próximos días se debería destrabar la situación del ex seleccionado trasandino y concretar su anhelado retorno al Centro Deportivo Azul.