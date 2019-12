San Lorenzo se abre a la posibilidad de negociar con Colo Colo por Nicolás Blandi

Información de Cristian Alvarado

Nicolás Blandi es uno de los nombres que ha sondeado Colo Colo para reforzarse con miras a la temporada 2020, donde afrontará la Copa Libertadores, el Campeonato Nacional y la Copa Chile. El atacante de San Lorenzo tiene tres goles en ocho partidos jugador por la Superliga de Argentina y ha ganado cuatro títulos durante sus dos etapas.

Sin embargo, desde Boedo sostuvieron que nadie de Blanco y Negro los ha llamado. “Él es jugador de San Lorenzo, no hay ningún pedido todavía que haya llegado de Colo Colo para poder estudiar una oferta o ver algo” sostuvo Hugo Tocalli, ex DT de los albos y secretario técnico del “Ciclón” en diálogo con Deportes en Agricultura.

De todas maneras no se cierran a negociar un posible fichaje del ariete porteño. “Marcelo Espina no se ha comunicado conmigo. Lo tendremos que ver y analizar”, agregó.

El ex seleccionador juvenil, además, dio características del juego desplegado por el delantero. “Es un jugador de área… No lo voy a descubrir yo porque lleva muchos años. Con todos los técnico ha sido titular, es un goleador que parece que está siempre donde la pelota va a caer. Tiene un buen juego, no es torpe, devuelve y pivotea muy bien. Es un goleador interesante, que tiene mucho potencial para el gol. Debería andar muy bien en Colo Colo”, manifestó.

“Alguien que compita con Esteban (Paredes) como lo sería Nicolás Blandi me parece lo ideal que debe tener Colo Colo”, cerró Tocalli, quien fue campeón en su paso por Macul hace una década.