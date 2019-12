Universidad Católica estaría pensando en repatriar a un viejo conocido

Después de oficializar el arribo de Fernando Zampedri y de jugar el primer amistoso bajo la dirección técnica de Ariel Holan, en Universidad Católica quieren seguir potenciando la ofensiva antes de la próxima temporada, donde competirán tanto en Copa Libertadores como en el Campeonato Nacional.

Y según adelantó el CDF, en Las Condes buscarán el retorno de un viejo conocido. Se trata de Roberto Gutiérrez, que está libre tras finalizar su vínculo con Palestino y recibiría prontamente la primera oferta formal de la UC.

Por otro lado, en la conferencia de prensa posterior a la presentación de Zampedri, el presidente de los cruzados, Juan Tagle, se refirió a los avances en la negociación de Edson Puch, por quien el Grupo Pachuca estableció el fin de año como plazo límite.

“El 31 de diciembre no marca ninguna diferencia por la negociación con Edson. Estamos en conversaciones constantes con propuestas de lado y lado que se analizan y responden”, indicó Tagle.

En la misma línea, el gerente técnico del club, José María Buljubasich, comentó la competencia por el pase de Puch: “Si hubo un interés de Colo Colo entremedio por Puch no tengo nada que decir. Cada club tiene su manera de trabajar y la verdad no me genera nada lo que ellos hagan”.

Además, el “Tati” se refirió a la lesión de Germán Lanaro y se abrió al arribo de un nuevo defensa: “Estamos evaluando con el cuerpo técnico si incorporaremos a un jugador más tras la lesión de Germán. Manejamos alternativas como Francisco Silva o Alfonso Parot, pero será necesario buscar más nombres”.