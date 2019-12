Harold Mayne-Nicholls asistió al CDF para hablar de diversidad de temas. Uno de ellos fue la gestión de Arturo Salah en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quien sucedió a Serio Jadue en el mandato de Quilín en medio de los escándalos de corrupción que terminaron con la investigación del FBI hace 3 años.

El actual vicepresidente de Blanco y Negro fue crítico con el periodo de Salah y señaló: “Yo creo que cuando uno ocupa un cargo tan alto en el mundo del fútbol como el de presidente tiene que dejar algo, un legado. Yo busco y no encuentro el legado de Arturo (Salah) en la ANFP“,

Mayne-Nicholls, quien recordemos fue presidente de la ANFP entre 2007 y 2011, agregó: “Quizás Arturo puede decir que ordenó la realidad de la ANFP, pero los dirigentes no estamos solo para eso. Se debe ordenar y proyectar algo, y eso no pasó en su gestión. Siento que alguien que fue seleccionado y entrenador de Chile, además de presidente de la ANFP, tiene que dejar la huella para quien la transite después y eso no lo veo”.

De todas formas, también lamentó la gestión de Jadue, quien fue su sucesor en el cargo en una polémica elección: “Hasta el día de hoy lamento que aquellos que lo apoyaron todavía no le pidan disculpas a la gente”.

En otros temas, el vicetimonel del Cacique se refirió a la salida de Jorge Valdivia de Pedrero: “Es un alto estándar de remuneración, el más alto del club lejos. No teníamos cómo pagarle lo que él quería. Estuvimos muy cerca de arreglar en junio, si hubiésemos arreglado en junio, como era la intención del club en otras circunstancias, esto no habría pasado”.

“Después aparecieron otras alternativas y uno tiene que elegir. Imposible dejarlos a todos, porque no hay recursos para dejarlos a todos. Y hay menos recursos todavía. Jorge es un gran jugador, formado en el club, que nos encantaría que siga triunfando, pero lamentablemente acá tenía que haber un espacio para traer a otros jugadores”, finalizó.

Aton Chile