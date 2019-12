Jonathan Zacaría y el rol que tuvo Hernán Caputto para quedarse en la U: “Estoy muy agradecido de él”

Una de las variantes que tendrá Universidad de Chile para la temporada 2020, será el defensor argentino Jonathan Zacaría, jugador que durante este 2019 estuvo lesionado y se pensó que no iba a continuar en la U.

A pesar de la mala temporada, Hernán Caputto fue fundamental para que el zaguero continuara en los azules y se vuelva a reencontrar con el fútbol.

En conversación con Deportes en Agricultura, Zacaría aseguró que el DT fue “muy importante para mí más después de estar tanto tiempo fuera. Estoy muy agradecido de él, porque me vuelvo a quedar en la U que es donde me siento cómodo”.

Respecto a desde cuándo se comenzó a dar cuenta de que se podía quedar en el elenco laico, el trasandino reveló que “desde el primer momento que Hernán asume. Hablamos todo el tiempo, me preguntaba cómo estaba, por ahí me decía que quería contar conmigo, pero era todo prematuro porque recién había asumido y no se sabía sobre su futuro”.

Sobre el nuevo contrato, Zacaría reveló que el durante estos días renovará su vínculo con la U y se quedará. “La verdad que a pesar que estuve casi dos años sin jugar con una recuperación bastante larga me siento bien, entrenando y contento por cómo se están dando las cosas”.

“Fue un proceso largo y me hizo dudar porque, de hecho, me tuve que ir a Argentina a recuperarme, pero contento igual, si Dios quiere el jueves estaremos firmando”, cerró.